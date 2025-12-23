Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, iki köyün içme suyu sorununu çözen projeyi yerinde inceledi.

Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyünde, Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bilecik İl Özel İdaresi işbirliği ile yapılan içme suyu sondajı, trafosu, elektrik hattı, biriktirme deposu ve içme suyu iletim hattından oluşan ve Osmaneli-Balçıkhisar ile Merkez-Cumalı köylerinin içme suyu problemini ortadan kaldıran proje tamamlandı.

Kaynaktan depoya kadar kapsamlı bir şekilde planlanan proje ile yeni içme suyu sistemi kesintisiz şekilde inşa edilerek; köylerin su ihtiyacı güvenli ve sürdürülebilir biçimde karşılanmaya başlandı.