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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, sürücülerden birinin 2,71 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, D-650 Karayolu üzerindeki Pazaryeri Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.N. yönetimindeki araç, aynı yönde seyreden S.K. idaresindeki araca çarptı.

Çarpışmanın ardından her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, ekipler tarafından sürücülere alkol kontrolü yapıldı.

Kontrolde R.N.’nin 2,71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.