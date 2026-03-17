Bilecik Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar sofrasında binlerce vatandaş birlikte iftar yaptı.

Belediye Başkanlığı katkılarıyla düzenlenen iftar programına Milletvekili Yaşar Tüzün, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşları selamlayarak, kadir gecelerini kutlayan Milletvekili Tüzün, Belediye Başkanı Subaşı ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile beraberindekiler vatandaşlarla sohbet etti.

İftar sonrasında kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, tüm vatandaşların Kadir gecesini kutlayarak, ‘’Sizlerle aynı sofrayı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel duyguyu bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu kalabalık, güzel ortamda farklı fikirden insanlarla bir araya gelmemiz çok güzel bir duygu. Bir ay boyunca kurulan ramazan sofralarımızda bir araya geldik, aynı dertlerimizi konuştuk, birbirimizle sohbet ettik. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Bu akşam masalarımızın, sofralarımızın kurulmasında emek veren ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir ay boyunca kurulan sofralara katkı sağlayan iş insanlarımıza ve sanayicilerimize de çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

YATSI NAMAZI SONRASINDA VATANDAŞLARA PİDE DAĞITILDI

Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından ayrıca Kayı Boyu Cami’sinde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara pide dağıtıldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın iyi dilek temennilerini de ileten belediye çalışanları, vatandaşların Kadir gecesini kutladı.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.