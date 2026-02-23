

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla, il genelinde Huzur 11 – 2 Uygulaması gerçekleştirildi.

Polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, umuma açık alanlar, metruk binalar, otel ve pansiyonlar, park ve bahçeler ile yol uygulama noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen huzur uygulamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilecik’in huzuru için sahadayız; güvenin izinde, halkımızın yanındayız. Daha güvenli yarınlar ve daha huzurlu bir şehir için azim ve kararlılıkla görevimizi sürdürüyoruz." denildi.