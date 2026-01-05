Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Daha önce farklı sağlık kuruluşlarına başvuran ancak net bir tanı konulamayan hasta, hastane acil servisinde yapılan detaylı tetkikler sayesinde doğru tanıya ulaştırıldı.

Acil serviste çekilen ileri görüntüleme tetkiklerinde, kalpten çıkan ana damarın iç duvarında yırtılma olduğu belirlendi. Hayati risk taşıyan bu durum üzerine hasta, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından acil olarak değerlendirmeye alındı.

Hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Elmas Üreyen tarafından kapalı yöntemle tedavi edildi. Damar içinden girilerek yapılan işlem sırasında, yırtılan ana damarın içine özel bir stent yerleştirildi ve damar içten onarıldı. Açık ameliyata gerek kalmadan gerçekleştirilen bu yöntem sayesinde hasta kısa sürede rahatladı.

Tedavi sonrası yakından takip edilen hastanın ağrılarının tamamen geçtiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi. Kontrollerinin sorunsuz seyretmesi üzerine hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Elmas Üreyen, “Bu tür damar yırtılmaları ani gelişebilen ve zamanında müdahale edilmezse hayati risk taşıyan durumlardır. Hastamızda erken tanı koyarak kapalı yöntemle müdahale ettik. Açık ameliyata gerek kalmadan yapılan bu işlem, hastanın hem daha hızlı iyileşmesini hem de günlük yaşamına kısa sürede dönmesini sağladı” dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ileri teknoloji tıbbi cihazlar ve deneyimli hekim kadrosu ile bu tür yüksek riskli damar hastalıklarının tanı ve tedavisi başarıyla gerçekleştirilmektedir. Kapalı yöntemlerle uygulanan bu tedaviler, hastalara daha konforlu bir süreç sunarken, iyileşme süresini de önemli ölçüde kısaltmaktadır.