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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin kapanış programı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda, koro ve halk müziği dinletileri, halk oyunları gösterileri, piyano dinletisi ve "Orta Asya'dan Anadolu'ya Köklerden Taçlanan Zarafet" temalı defile ile kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar beğeniyle izlendi.

Hayat boyu öğrenmenin her yaşta gelişim, üretim ve sosyal katılıma sunduğu katkıların bir kez daha görüldüğü programda emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür edildi.