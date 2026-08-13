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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan ve yayaların D-650 karayolundan güvenli şekilde geçişini sağlamak amacıyla yapılan üst geçidin zemininde meydana gelen bozulmalar tehlike oluşturuyor.

Hastanenin D-650 karayolu kenarında bulunması ve vatandaşların yoğun trafik akışının bulunduğu yoldan karşıya geçmeye çalışması nedeniyle geçmişte ciddi kazalar yaşanmış, gelen talepler üzerine Karayolları ekipleri tarafından bölgeye yaya üst geçidi yapılmıştı.

Yayaların anayoldan geçişini tamamen engellemek ve üst geçidin kullanımını sağlamak amacıyla 2023 yılının sonlarına doğru orta refüje demir bariyerler de yerleştirilmişti. Böylece hastaneye ulaşmak isteyen yayaların üst geçidi kullanması zorunlu hale gelmişti.

ÜST GEÇİDİN ZEMİNİ BOZULDU

Aradan geçen sürede yoğun şekilde kullanılan üst geçidin yürüme bölümündeki zeminde oluşan bozulmalar ise vatandaşlar açısından yeni bir güvenlik sorununu beraberinde getirdi. Zemindeki hasarlı bölümlerin özellikle yaşlılar, hastalar ve hastaneye ulaşmaya çalışan vatandaşlar açısından düşme ve yaralanma riski oluşturduğu belirtiliyor.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaya ulaşımında önemli bir noktada bulunan üst geçitte gerekli bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.