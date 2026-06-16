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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı biçerdöver kontrol hizmetleri ile anız yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Merkez İlçe muhtarları katıldı. İl Müdürü Çetin Ayvalık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hasat sezonunda alınması gereken tedbirler ve biçerdöver kontrollerinin önemi ele alındı.

Toplantıda, özellikle yaz aylarında meydana gelen anız yangınlarının çevreye, tarım arazilerine ve doğal yaşama verdiği zararlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca hasat döneminde biçerdöverlerin teknik yeterliliklerinin kontrol edilmesi, yangın riskine karşı gerekli ekipmanların bulundurulması ve mevzuat hükümlerine uyulmasının önemi vurgulandı.

İl Müdürü Çetin Ayvalık, muhtarların köylerde yürütülecek bilgilendirme çalışmalarında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, anız yangınlarının önlenmesi ve hasat sezonunun sorunsuz geçirilmesi için tüm vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, muhtarların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.