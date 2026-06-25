Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası kapsamında, Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik çeşitli fiziksel uygunluk ve hareket değerlendirmeleri yapılarak bireylerin hareket yaşları belirlendi.

Yapılan ölçümlerle çalışanların mevcut fiziksel durumları değerlendirilirken, aktif yaşamın önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kampanya kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri anlayışıyla bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini artırmak, sağlıklı yaş alma süreçlerini desteklemek ve hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Ayrıca hareketin sadece bugünün değil, gelecekteki sağlığın da en önemli yatırımlarından bir olduğu vurgulanarak insan bedeninin ilginç bir sistem olduğu ve kullanılmayan özellikleri sessizce kapatmaya eğilimli olduğu belirtildi.

Bu nedenle vatandaşlara hareket yaşlarını öğrenmek ve ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak için Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurmaları çağrısında bulunuldu.