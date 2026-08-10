Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., Gölpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.