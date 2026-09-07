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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Cem Çevik / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler Köyü’nde Pazar günü gerçekleştirilen muhtarlık seçiminin sonucu belli oldu. Köyün yeni muhtarı Sezai Demirtaş oldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler Köyü’nde, önceki köy muhtarı Mustafa Canbaz’ın ani vefatının ardından boşalan muhtarlık seçimi için köy halkı sandık başına gidildi.

Köy halkının yoğun katılım gösterdiği seçimde Süleyman Kaya, Sezai Demirtaş ve Muharrem Erol muhtarlık için yarıştı.

Gerçekleştirilen oy kullanma işleminin ardından sandıklar açıldı ve oylar sayıldı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Sezai Demirtaş, Beşevler Köyü’nün yeni muhtarı seçildi.

Seçim sonucunun ardından köy sakinleri Demirtaş’ı tebrik ederken, yeni muhtara görevinde başarılar diledi.

Beşevler Köyü’nün önceki muhtarı Mustafa Canbaz’ın vefatı nedeniyle boşalan görevin ardından yapılan seçimle birlikte köyde muhtarlık görevinde yeni bir dönem başlamış oldu.