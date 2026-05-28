Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te kontrolden çıkan hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkması ile istinat duvarına çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Osmaneli ilçesine bağlı Ericek Köyü’nde R.K.’nın kullandığı 11 S* 63* plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarparak durabildi.
Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.