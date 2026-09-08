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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen “İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı”nda kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda asayişten terörle mücadeleye, düzensiz göçten trafik güvenliğine kadar birçok başlık ele alındı.

Görüşmeler kapsamında; asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele ile trafik tedbirleri konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde alınacak güvenlik tedbirleri oluşturdu. Bu kapsamda okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servislerine yönelik tedbirler ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığındaki toplantıda, Bilecik genelinde huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik mevcut uygulamalar ile önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.