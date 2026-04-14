

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te güvenli gelecek için Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen trafik eğitimleri sürüyor.

Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilen eğitimlerde Ertuğrulgazi ve 700. Yıl İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimleri verildi.

Eğitimde öğrenciler, Trafikte Temel Davranış Şekilleri, Trafik Kuralları ve Trafikte Saygı, konularında bilgilendirildiler.

Düzenlenen eğitimlerin ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğin bilinçli bireyleri olan öğrencilerimizin, trafik kurallarına duyarlı, sorumluluk sahibi ve güvenli bir trafik kültürüyle yetişmeleri amacıyla eğitim faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada tüm Bilecikliler Turizm Haftası nedeni ile düzenlenecek programa davet edilerek "Tarih, kültür ve turizmin buluştuğu bu anlamlı etkinlikte, sahip olduğumuz değerlerin tanıtılması ve yaşatılması adına bir araya geliyoruz.” denildi.