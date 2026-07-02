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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları’nın açılışı büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’in açılış konuşmalarıyla başlayan programa, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak oldu.

Açılış programında; güreş, okçuluk, hentbol, taekwondo, halter, voleybol, judo, futbol, voleybol ve daha birçok branşta gerçekleştirilen tanıtım gösterileriyle çocuklar ve gençler yaz boyunca kendilerini bekleyen spor dolu yolculuğu yakından tanıma fırsatı buldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda sporun birleştirici gücü hissedilirken, yaz boyunca binlerce çocuk ve genç uzman antrenörler eşliğinde hem eğlenecek hem de sporla gelişecek.