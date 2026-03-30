Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Güreş Küçükler Grup Müsabakaları (Grekoromen stil), gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
24 farklı ilden 400 sporcunun katılımıyla 3 gün süren organizasyon başarıyla tamamlandı.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından verildi.
İl Müdürü Demir müsabakaların ardından, "Katılım sağlayan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi tebrik ediyoruz." dedi.