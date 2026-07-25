Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) görevden alınan seçilmiş Bilecik İl Yönetim Kurulu üyeleri, yayımladıkları ortak yazılı açıklamayla partilerinden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, istifa kararının gerekçesi olarak parti içinde demokratik süreçlerin işletilmemesi, üyelerin sandıkta ortaya koyduğu iradenin karar mekanizmalarına yansıtılmaması ve seçimle oluşan iradenin yok sayılması gösterildi. Bu gelişmelerin parti tabanında güven kaybına neden olduğu belirtilerek, bu nedenle CHP üyeliğinden toplu olarak ayrılma kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, alınan kararın bugüne kadar verilen mücadeleyi ve savunulan değerleri geride bırakmak anlamına gelmediği vurgulanırken, demokrasi, hukukun üstünlüğü, liyakat, ortak akıl ve toplumsal dayanışma ilkeleri doğrultusunda siyasi çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Eski il yönetimi, mücadelelerini kuruluş çalışmaları devam eden Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini belirterek, partinin resmî kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından aynı değerleri paylaşan tüm yol arkadaşlarını Yeni Parti'ye katılmaya davet etti.

Ortak açıklamada, siyasetin kişilere değil topluma hizmet etmesi gerektiği ifade edilirken, demokratik iradenin esas alındığı, ortak akla dayalı ve adil bir siyaset anlayışıyla Türkiye'nin geleceğine katkı sunmayı hedefledikleri dile getirildi.

Açıklama, bugüne kadar birlikte görev yapılan partililere teşekkür edilmesi ve alınan kararın ülke adına hayırlı olması temennisiyle sona erdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Değerli yol arkadaşlarımız,

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gelinen noktada; parti içi demokratik süreçlerin ve üyelerin sandıkta ortaya koyduğu iradenin karar mekanizmalarına yansımaması, seçimlerle oluşan iradenin yok sayılması ve tüm bunların sonucunda oluşan güven kaybı nedeniyle, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden toplu olarak istifa etme kararı almış bulunuyoruz.

Bu karar, bugüne kadar birlikte verdiğimiz mücadeleyi ve savunduğumuz değerleri geride bırakmak anlamına gelmemektedir. Ülkemize ve milletimize hizmet etme irademizi; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, liyakate, ortak akla ve toplumsal dayanışmaya olan inancımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu doğrultuda mücadelemizi, kuruluş çalışmaları devam eden Yeni Parti çatısı altında sürdürmek üzere yeni bir yola çıkıyoruz. Partimizin resmî kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından, aynı değerleri ve gelecek idealini paylaştığımız tüm yol arkadaşlarımızı Yeni Parti çatısı altında birlikte mücadele etmeye ve üye olmaya davet ediyoruz.

İnanıyoruz ki siyaset; kişilerin değil toplumun, dayatmaların değil demokratik iradenin, ayrışmanın değil ortak aklın esas alındığı bir anlayışla yapılmalıdır. Ülkemiz için daha demokratik, adil ve güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz.

Aldığımız bu kararın ülkemiz ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyor; bugüne kadar omuz omuza mücadele ettiğimiz ve birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”