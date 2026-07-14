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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek Gölpark Fest 2026, 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Pelitözü Gölpark mesire alanında vatandaşlarla buluşacak.

Üç gün sürecek festival boyunca konserlerden çocuk etkinliklerine, plaj voleybolu turnuvasından açık hava sinemasına kadar birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor. Festival alanında ayrıca yöresel ürün stantları da kurulacak.

Doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleştirilecek organizasyonda müzik, spor, kültür ve eğlence bir araya gelirken, her yaştan vatandaşın keyifli vakit geçirebilmesi hedefleniyor.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan davette, tüm vatandaşlar 17-18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Pelitözü Göleti'nde düzenlenecek Gölpark Fest 2026'ya katılmaya davet edildi.