YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'te göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları ilgili kurumlar tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bilecik merkezde bulunan Atatürk Parkında, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü iş birliğinde denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Her iki kurumun yetkilileri tarafından, kamu düzeninin korunması, düzensiz göçle etkin mücadele ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.