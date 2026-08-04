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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

"Tarladan sofraya güvenilir gıda" anlayışıyla gerçekleştirilen denetimler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği kapsamında yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Sorumluluklar ve İzleme" başlıklı 10'uncu madde doğrultusunda hazırlanan Bulaşanlar Genel Talimatı çerçevesinde il genelindeki gıda işletmelerinde kontrollerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Denetimlerde, gıda ürünlerinde insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek bulaşanlara karşı gerekli kontroller yapılarak, mevzuata uygun üretim ve satış süreçlerinin sağlanması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.