Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Gençlik Yürüyüşü’ düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüş, Tevfikbey Caddesi, Atatürk Bulvarı üzeri ve yine Tevfikbey Caddesi üzerinden devam ederek Cumhuriyet Caddesindeki başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

Yürüyüşte gençler tarafından dev Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri açılırken, yürüyüş coşkulu bir şekilde tamamlandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir yürüyüşün ardından, “Gençlerimizin enerjisiyle anlam kazanan yürüyüşümüzde, 19 Mayıs’ın taşıdığı tarihî önem ve gençliğe verilen değer bir kez daha güçlü şekilde hissedildi.” dedi.

Bilecik’te düzenlenen ‘Gençlik Yürüyüşü’ne Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ve il protokolü ile sporcular, gençler ve vatandaşlar katıldı.