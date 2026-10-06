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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kitap Kulübü, gençleri edebiyat ve fikir dünyası etrafında bir araya getiren buluşmasını gerçekleştirdi.

Kitap Kulübü üyelerinin katıldığı programda, okunan eserler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken farklı düşünce ve bakış açıları da paylaşıldı.

Edebiyat üzerine gerçekleştirilen sohbetlerde gençler, kitaplardan edindikleri bilgi ve düşünceleri birbirleriyle paylaşma fırsatı buldu.

Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, okuyan, düşünen ve fikirlerini paylaşan gençleri Kitap Kulübü etkinliklerinde bir araya getirmeye devam edecek.