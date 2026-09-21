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Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programların ardından gaziler ve aileleri, Bilecik İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi.

Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na gerçekleştirilen yürüyüşün ardından kahraman gaziler ve yakınları İl Jandarma Komutanlığında ağırlandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı, gazilerle bir araya gelerek vatanın bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğruna gösterdikleri fedakârlıklardan dolayı minnet ve şükranlarını ifade etti.

Albay Vanlı, gazilerin ve ailelerinin Jandarma Teşkilatı için her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada ise, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor; Gaziler Günü’nü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Program, gaziler ve aileleriyle gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi.