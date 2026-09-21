Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla “Saygı Yürüyüşü ve Anma Programı” gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Atatürk Parkı önünden başladı. Katılımcılar Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürürken, program burada gerçekleştirilen Bayrak Devir Teslim Töreni ile devam etti.

Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Avcı, törende yaptığı konuşmada 19 Eylül’ün gaziler için taşıdığı öneme dikkat çekti. Avcı, “19 Eylül sadece takvimde bir yaprak değil, bu toprakların nasıl vatan kılındığını, çekilen çilelerin ve ödenen bedellerin adıdır” ifadelerini kullandı.

Avcı, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle andı, hayatta olan gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise Gaziler Günü kapsamında geniş katılımlı ve anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek programa destek veren kurumlara, gazilere, gazi yakınlarına, öğrencilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Programa Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.