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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birçok mahallede kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları kapsamında Pelitözü Mahallesi mahalle konağı başta olmak üzere yeni yerleşim yerlerine yeni ulaşım alanları kazandıran ekipler diğer yandan yeni kanalizasyon ve altyapı bağlantıları da gerçekleştiriyor.

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ TUVALETLERDE BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Şehir merkezindeki tuvaletlere yönelik kapsamlı bakım ve yenileme çalışması yapan ekipler, vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlıyor.

Birçok mahalledeki çocuk park ve oyun alanlarında da çalışmalarını yürüten ekipler, ihtiyaç görülen noktalarda korkuluk ve bariyer çalışması yapıyor.

Park ve oyun alanlarında boyama çalışmaları da yapan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan bölgelerde düzenleme çalışması yapıyor.

ENERJİ VE ALTYAPI ÇALIŞMASI TAMAMLANAN ALANLARDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ayrıca birçok cadde ve sokakta kaldırım yenileme, kilit parke çalışması ve asfalt yama faaliyetlerini de yerine getiriyor.

Vatandaş ve esnafın talebi doğrultusunda birçok noktada kasis çalışması da yapan ekipler, enerji ve altyapı çalışması tamamlanan alanlarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.