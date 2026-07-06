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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meydana gelen feci kazada iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik’in Yenipazar ilçesi Selim Köyü yol ayrımında meydana geldi. Ş.Ü. idaresindeki 11 E* 5** plakalı otomobil Selim Köyü yol ayrımında geldiğinde, yola çıkmak isteyen M.Z.Ç. idaresindeki 26 A** 7** otomobille çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan 10 kişi Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.