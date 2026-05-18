Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Gülümbe rampalarında, kontrolden çıkan tırın dorsesi karşı şeritten gelen otomobile çarptı.
Kaza, Bilecik’ten Vezirhan istikametine seyir halindeki 16 RA* 1* plakalı tırın dorsesinin yolun kaygan olması sebebiyle kayarak karşı şeritten gelen otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralanırken, olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.