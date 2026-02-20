Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler velilere, İletişim Yolu İle Dolandırıcılık, Dolandırıcılık Çeşitleri ve Akran Zorbalığı konularında farkındalığın artırılması ve mağduriyetlerin önlenmesi adına bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün bilinçli toplum, güvenli yarınlar hedefiyle farkındalık çalışmalarının aralıksız süreceği öğrenildi.