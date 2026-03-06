Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde cam elyafı üreten bir fabrikanın ocak bölümünde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Patlama sonrası çıkan yangında ağır yaralanan D.A. (23), ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilirken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Yangında yaralanan T.A. (45) ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin patlamanın nedenini tespit etmek için çalışmaları sürüyor.