Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki Bedirhan Akcura, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkiinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan 24 yaşındaki Bedirhan Akcura, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olayın ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan genç işçi, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Akcura’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.