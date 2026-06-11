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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Yenipazar ilçesinde evin fırın olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıçaylı Köyü’nde bir evin fırın ve kiler olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Dumanların fark eden vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine Yenipazar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evin çatı kısmında çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın esnasında ev sahiplerinin tarlada oldukları öğrenilirken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.