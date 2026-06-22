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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Dilek, yaptığı yazılı basın açıklamasında, son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnafın yüksek kira, SGK primi, vergi ve işletme giderleri altında ezildiğini belirterek bu ağır yükler sebebiyle birçok esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğini söyledi.

Başkan Dilek yaptığı açıklamada, esnafın borçlarının anapara üzerinden faizsiz yapılandırılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi;

“Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnafımız yüksek kira, SGK primi, vergi ve işletme giderleri altında ezilmektedir. Bu ağır yükler sebebiyle birçok esnafımız vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyememiştir.

Açıklanan yapılandırma önemli bir fırsat olmakla birlikte, uygulanan faiz oranları esnafımız için hâlâ ciddi bir yük oluşturmaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımızın ortak beklentisi; borçların faizsiz olarak, yalnızca anapara üzerinden yapılandırılmasıdır.

Faizsiz bir yapılandırma, hem esnafın borcunu ödemesini kolaylaştıracak hem de devletimizin alacaklarının daha hızlı tahsil edilmesine katkı sağlayacaktır.

* Esnafın Beklentisi: Borçlar Faizsiz Yapılandırılsın

* Yapılandırmanın Tam Başarıya Ulaşması İçin Faizler Kaldırılmalı

* Esnafa Gerçek Nefes Faizsiz Yapılandırmayla Gelir

* Borçlar Faiz Yüküyle Değil, Anaparayla Ödenmeli

* Esnaf Borcunu Ödemek İstiyor, Faizsiz Yapılandırma Bekliyor

* Faizsiz Yapılandırma Hem Esnafı Hem Devleti Kazandırır

* Ekonomik Rahatlama İçin Faizsiz Yapılandırma Şart

* Esnafın Talebi Net: Faizler Silinsin, Borçlar Ödensin

* Yapılandırmada Faiz Değil, Çözüm Olmalı

* Esnafın Ayağa Kalkması İçin Faizsiz Yapılandırma Gerekiyor”