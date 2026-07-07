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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te kullanılmayan eski bir tüp deposunda yangın çıktı. Yangın otluk alana da sıçrarken, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol alınarak söndürüldü.

‎İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi 1. Sokak’ta bulunan eski bir tüp deposunda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın şiddetli olmasından dolayı çevredeki otluk alana sıçradı.

‎Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, polis, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve AFAD ekipleri sevk edildi.

‎Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

‎Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.