Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te kullanılmayan eski bir tüp deposunda yangın çıktı. Yangın otluk alana da sıçrarken, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol alınarak söndürüldü.
İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi 1. Sokak’ta bulunan eski bir tüp deposunda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın şiddetli olmasından dolayı çevredeki otluk alana sıçradı.
Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, polis, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.