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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



2-4 Haziran 2026 tarihleri arasında Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Erasmus+ kapsamında düzenlenen Uzman Daveti Programı, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında uluslararası eğitim uzmanı Ieva Johansson tarafından öğretmenler ve öğrencilere yönelik kişisel gelişim, motivasyon, farkındalık ve hedef belirleme konularında eğitimler verilerek uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Kapanış programında katılımcılarla bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Erasmus+ projelerinin eğitimde kaliteyi artıran, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, “Eğitimde uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen Erasmus+ projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz.” dedi.