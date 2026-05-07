Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karayolları Trafik Haftası kapsamında ilçede bulunan okulları ziyaret ederek bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler ilçede bulunan Osmaneli İlkokulu, Şehit Osman Er Ortaokulu ve Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, Trafikte Temel Davranış Şekilleri Trafik Kuralları, Trafikte Saygı ve Öğrencilerin Trafikte Uyması Gereken Kurallar konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdiler.
Bilgilendirme faaliyetleri sayesinde öğrencilerin trafik bilincinin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.