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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kent geneli ile ilçelerdeki güvenlik ve asayiş durumunu ele almak üzere kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile telekonferans yöntemiyle katılan İlçe Emniyet Müdürleri ve Amirleri iştirak etti.

ANA GÜNDEM: OKUL ÇEVRELERİ VE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ

Şehir genelindeki güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, özellikle eğitim-öğretim hayatının huzur içinde sürdürülmesine yönelik adımlar ön plana çıktı.

Toplantıda; öğrencilerin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması ve okul çevrelerinde huzurlu ortamın korunması amacıyla alınan mevcut güvenlik tedbirleri detaylıca değerlendirildi. Ayrıca, okul çevrelerindeki denetimlerin kararlılıkla, etkin ve titiz bir şekilde sürdürülmesi yönünde talimatlar verildi.