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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Tüm Emeklilerin Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Sultan Elvan, Bilecik merkezde bulunan Atatürk Parkı önünde yaptığı basın açıklamasında, kamu çalışanlarına verilen seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması çağrısında bulundu.

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan açıklamaya, DİSK’e bağlı Dev Emekli-Sen, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bilecik İl Örgütü ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri de destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Sultan Elvan, 2023 yılında kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmadığını belirterek, aradan geçen süreçte oluşan farkın bugün 25 bin 100 liraya ulaştığını ifade etti. Sendika, söz konusu tutarın bütün emeklileri kapsayacak şekilde değerlendirilmesini talep etti.

Elvan, emekliler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini belirterek, yalnızca memur emeklilerinin değil; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların da ekonomik koşullarının iyileştirilmesini istedi. Emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarını sağlayacak seviyeye çıkarılması gerektiğini savundu.

Açıklamada, seyyanen ödemenin emeklilere de verilmesi talebiyle başlatılan hukuki süreç üzerinde de duruldu. Sendika, konuyla ilgili davaların Anayasa Mahkemesi’ne taşındığını ve birleştirilen dosyaların esastan görüşülmesi sürecine geldiğini belirterek davanın geciktirilmeden ele alınmasını talep etti.

Elvan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek gıda ve barınma maliyetlerindeki artışın emeklilerin geçim koşullarını ağırlaştırdığını ifade etti. Sendika adına yapılan açıklamada, emeklilere yönelik düzenlemelerde eşitlik ilkesinin esas alınması ve kalıcı çözümler üretilmesi istendi.

Basın açıklaması, emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin taleplerin dile getirilmesinin ardından sona erdi.