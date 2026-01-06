Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te Devrimci Emekliler Sendikası ile Tüm Emekliler Sendikası üyeleri tarafından ortak basın açıklaması yapıldı

Atatürk Parkında toplanan emekliler adına Devrimci Emekliler Sendikasından Neşe Kovalak, Tüm Emekliler Sendikasından ise Bozüyük Şube Başkanı Sultan Elvan açıklama yaptılar.

Devrimci Emekliler Sendikası adına açıklama yapan Neşe Kovalak açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"TÜM EMEKLİLER İÇİN İNSANCA ONURLU BİR YAŞAM VE GÜVENLİ BİR GELECEK İSTİYORUZ!"

Ömrünün neredeyse yarısını çalışarak geçirdiği halde, emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda bırakılan milyonlarca emekli yurttaş için insanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz.

Tüm emeklileri, insanlık onuruna yakışan sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam için, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için, sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Emekli yurttaş, sensiz bir kişi eksiğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte başarabiliriz. İnsanca onurlu bir yaşam ve güvenli bir gelecek için, mücadeleye sen de katıl, hayatımızı ve kaderimizi değiştirelim.

"GEÇİM DEĞİL, SEFALET DAYATILIYOR."

Bazıları servetini katlarken, milyonlar açlıkla sınanıyor. Çalışanın alın teri, emeklinin ömrü utanmadan yok sayılıyor. Geçim değil, sefalet dayatılıyor.

İktidar ise tarihe utanç olarak geçecek bir sessizlik içinde

Bilindiği üzere Emekli maaş artışları sahte TÜİK verileri baz alınarak uygulanmaktadır. Biz emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, Kira artışlarına yetişemiyoruz.

Emekli açlık ve barınma sorunu yaşıyor ucuz otellerde kalıyor sağlıksız besleniyor toplu halde otellerde kalıyor.

Kamuda görev yapan üst düzey bürokratlara TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verisine ilaveten 30.000 TL yani yaklaşık en düşük iki emekli maaşı kadar seyyanen zam yapılıyor. Bu 30.000 TL'lik seyyanen zamdan TÜİK başkanı ve SGK başkanı da yararlanıyor. Polise, normal memura, işçiye, emekliye yok dolayısıyla tok açın halinden anlamıyor.

"EMEKLİNİN ENFLASYONDAN KAYBI %55 ORANINDADIR"

Enflasyon farkı artı 30.000 TL seyyanen zamla birlikte % 55'lik bir artışla TÜİK ve SGK başkanlarının maaşları 232.000 TL ye yükselecek Emekliye yok kaynak bürokrata ballı kaymak buda gösteriyor ki emeklinin enflasyondan kaybı %55 oranındadır. Emekliye verilmeyen bu oran seçtiklerimizin cebine girmiştir. Buradan iktidara soruyoruz: Eğer TÜİK enflasyon verileri gerçekçi ise kamudaki üst düzey imza yetkisi olan bürokratlara neden 30 bin TL seyyanen zam veriliyor. Çünkü sizlerde biliyorsunuz ki açıklanan enflasyon oranı doğru değil gerçek olan oran % 55 daha vahimi ise sorumluların milyonlarca emekli ve Asgari ücretliye duyarsız kalışı 3 maymunu oynaması.

DEĞERLİ EMEKLİ DOSTLAR 23 yıldır iktidar emeklilerin aklıyla alay ederek bir TÜİK'İ hedef gösteriyor, Bir SGK'yı hedef gösteriyor ve hedef şaşırtıyor. Oysaki emeklinin bugün yaşamış olduğu derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikası ve uygulamış oldukları yasalar ile siyasi iktidar ve her koşulda ona destek veren cumhur ittifakı içinde yer alanlardır.

Buradan 17 milyon emekliye sesleniyoruz Cambazı ipin üstünde aramayın cambaz bizlerin oylarıyla seçtiğimiz bizim adımıza düzenlemeler ve yasalar çıkaran bizlerin yaşam koşullarını belirleyen iktidardır. TÜİK ve SGK gibi kurumlar ise sadece iktidarın belirlemiş olduğu politikaları uygulamakla görevlidir.

Bu nedenle diyoruz ki :

Emekliler sadaka değil insanca yaşamak istiyor mücadeleye devam hakkımızı istiyoruz!

17 Milyon Emeklinin adına ülkemizin her köşesinde eş zamanlı olduğu gibi Bilecik'ten haykırıyoruz . "Sefalete teslim olmayacağız"

Sokakları, meydanları, meclis kapılarını emeklilerin evi yapacağız.

Emeğin, Demokrasinin, Eşitliğin Ülkesini inşa edeceğiz.

Emeğimizin ve alın terimizin karşılığını alıncaya kadar direneceğiz."

Emeklilerin basın açıklaması, Tüm Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Sultan Elvan tarafından okunan basın açıklamasını ardından atılan sloganlar ile son buldu.