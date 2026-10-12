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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen M.C., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, olay Büyükelmalı Köyü’nde meydana geldi. Kendisine ait bahçede elma toplayan M.C., dalın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü.

Ağır yaralanan M.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.