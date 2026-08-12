Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği elektrikli motosikletin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik Merkez ilçesine bağlı Necmiye Köyü mevkiinde, Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.B. yönetimindeki 11 A** 8** plakalı elektrikli motosiklet, Yenişehir istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan motosikletin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu sürücü M.B. hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.