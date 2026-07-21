Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü mevkiinde elektrik hattından kaynaklandığı belirlenen yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

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‎Edinilen bilgilere göre, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Vezirhan Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında, Bera Tarım altında bulunan alanda elektrik hattından çıktığı tespit edilen yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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‎Yangına 2 helikopter, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla eş zamanlı olarak havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

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‎Yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenme riskinin ortadan kaldırılması amacıyla bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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‎Yetkililer, özellikle sıcak hava ve yangın riski nedeniyle vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.