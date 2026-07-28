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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Köyü'nde elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına yol açtı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve su tankeri sevk edildi. Koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışması yapıldı.

Yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tespit edildi. Yangının sınırlı bir alanda etkili olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.