Kaynak: İHA

Açılış programına Murat Yayabaşı ve eşi Esranur Yayabaşı, Ferhat Durgut ve eşi Nilüfer Durgut, Ünal Kara, ilçe protokolü, usta öğreticiler, kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurdele kesimiyle başlayan etkinlikte davetliler, el sanatlarından giyime, dekoratif tasarımlardan farklı branşlardaki çalışmalara kadar birçok ürünü yakından inceleme fırsatı buldu. Kursiyerlerin titizlikle hazırladığı eserler ziyaretçilerden tam not alırken, hayat boyu öğrenme anlayışının üretime ve kişisel gelişime sağladığı katkı da bir kez daha ortaya kondu.

Programda konuşan Ferhat Durgut, bu tür etkinliklerin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına değer kattığını belirterek, "Bu organizasyonlar hem üretimi teşvik ediyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Emek veren tüm usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.