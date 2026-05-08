Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te ekmek fiyatlarına, fırıncıların artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ücret artışı talebinde bulunmaları sonrası zam yapıldı.
Bilecik merkezde 200 gram ekmek 15 TL’den satılıyordu. Fırıncıların zam talebinin kabul edilmesi sonrası 200 gram ekmek 17,5 TL’den satılmaya başlandı.
Yeni fiyat üzerinden ekmek satışına 8 Mayıs Cuma günü itibari ile başlandığı öğrenildi.
Bilecik’in Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde de ekmek fiyatlarına geçtiğimiz günlerde zam yapılmıştı.