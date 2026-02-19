Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde ekipler Ramazan Ayına yönelik gıda denetimleri gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüm tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek ve unlu mamuller, et ve et ürünleri, tatlılar, şekerleme ile toplu tüketim yerleri kontrol edilerek, hijyen koşulları, son tüketim tarihleri ve mevzuata uygunluk titizlikle incelendi.

Ekipler denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceğini belirterek, karşılaşılan olumsuzluklarda Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirimde bulunulabileceğini hatırlattı.