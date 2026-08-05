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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangında 80 dönüm alan zarar gördü.

Yangın Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kovalıca Köyü'ndeki bir ekin tarlasında çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Balya makinasından çıktığı düşünülen yangına 2 helikopter, 3 arazöz, 2 itfaiye, 4 su tankeri ve 3 jandarma asayiş timi ile müdahale edildi.

Öte yandan yangında yaklaşık 80 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.