Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Narkotik ekipleri 1 araç ve şahsın üzerinde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ele geçirirken şahsın ehliyetinin de olmadığı tespit edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında 1 araç ve 1 şahsın üzerinde arama yaptı. Ekipler yaptıkları arama sonucunda muhtelif miktarda, sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirdi.

Ekipler ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli şahsa ayrıca ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 200 Bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.