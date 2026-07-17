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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek eğitimciler için düzenlenen “Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Semineri”nin açılış programına katıldı.

17-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bilecik Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecek seminerde; yönetici adaylarına liderlik, eğitim yönetimi ve mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, seminerim açılış programında eğitim yöneticiliğinin büyük bir sorumluluk ve güçlü bir vizyon gerektirdiğini vurgulayarak programa katılan tüm yönetici adaylarına başarılar diledi.