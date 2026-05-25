Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bayramlaşma programında eğitim camiası bir araya geldi.

Bilecik Öğretmenevi’nde düzenlenen ve İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Eğitim Müfettişleri Başkanı, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve personellerin katılımıyla gerçekleşen programda, bayramın manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı.

İl Müdürü Serdal Şimşek, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade ederek tüm çalışma arkadaşlarının Kurban Bayramı’nı kutladı; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram temennisinde bulundu.