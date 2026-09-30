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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Haftalık İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik genelinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin mevcut durumu ele alındı.

Toplantıda devam eden çalışmaların yanı sıra önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi. Eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik toplantıların düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.